На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о просьбах военных ВСУ открыть коридоры для сдачи в плен

ТАСС: бойцы ВСУ раз в неделю просят организовать коридор для сдачи в плен
true
true
true
close
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рядовые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском и Херсонском направлениях раз в неделю просят организовать коридор для сдачи в плен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как рассказал источник агентства, в плен Вооруженным силам РФ в основном сдаются «простые вояки».

«Причем достаточно часто, примерно пару раз в неделю, по несколько человек выходят по разным каналам с просьбой организовать коридор», — добавил он.

В то же время в силовых структурах отметили, что у большинства военнослужащих ВСУ нет возможности сдаться в плен. При попытке добровольно сложить оружие украинские бойцы подвергаются атакам своих же беспилотников.

13 сентября командир отдельного отряда специального назначения в составе ВС РФ с позывным «Викинг» рассказал журналистам, что российские военнослужащие на Запорожском направлении взяли в плен офицеров Главного управления разведки министерства обороны Украины. Они сдались в плен после того, как солдаты ВС РФ провели успешную операцию по выманиванию ряда украинских бойцов на контролируемые российскими войсками позиции.

Ранее операторы дронов ВС РФ научились удаленно брать в плен солдат ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами