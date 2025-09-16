ТАСС: бойцы ВСУ раз в неделю просят организовать коридор для сдачи в плен

Рядовые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском и Херсонском направлениях раз в неделю просят организовать коридор для сдачи в плен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Как рассказал источник агентства, в плен Вооруженным силам РФ в основном сдаются «простые вояки».

«Причем достаточно часто, примерно пару раз в неделю, по несколько человек выходят по разным каналам с просьбой организовать коридор», — добавил он.

В то же время в силовых структурах отметили, что у большинства военнослужащих ВСУ нет возможности сдаться в плен. При попытке добровольно сложить оружие украинские бойцы подвергаются атакам своих же беспилотников.

13 сентября командир отдельного отряда специального назначения в составе ВС РФ с позывным «Викинг» рассказал журналистам, что российские военнослужащие на Запорожском направлении взяли в плен офицеров Главного управления разведки министерства обороны Украины. Они сдались в плен после того, как солдаты ВС РФ провели успешную операцию по выманиванию ряда украинских бойцов на контролируемые российскими войсками позиции.

Ранее операторы дронов ВС РФ научились удаленно брать в плен солдат ВСУ.