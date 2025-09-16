На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в Таврово Белгородской области

В Таврово Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель
Украинский беспилотник атаковал коммерческий объект в селе Таврово Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«19-летнего парня с осколочными ранениями спины и ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал губернатор.

Он также рассказал, что в результате детонации БПЛА повреждены навес здания и оборудование. На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

Помимо Таврово, украинские войска атаковали Белгород. В результате удара одного БПЛА в городе загорелся автомобиль. Второй беспилотник атаковал здание коммерческого объекта, в результате чего было повреждено остекление. По предварительным данным, никто не пострадал.

Накануне в селе Зозули беспилотник атаковал служебную «ГАЗель», пострадали восемь человек.

Ранее в Белгороде украинский дрон детонировал возле пассажирского автобуса.

Атаки БПЛА на Россию
