Сальдо: обстрел рядом с Запорожской АЭС со стороны ВСУ создает угрозу Европе

Обстрел рядом с топливными складами Запорожской атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) создает угрозу не только Донбассу и Новороссии, но и европейским странам. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что ВСУ сознательно стреляют туда, «где хранится горючее, жизненно необходимое для работы станции».

«Это создает угрозу не только для исторических регионов, но и для всей Европы», — указал Сальдо.

16 сентября ВСУ возле топливных складов Запорожской АЭС начали вести артиллерийский обстрел. По данным пресс-службы станции, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет порядка 400 метров. По словам специалистов, на данный момент угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Они добавили, что радиационный фон на станции находится в пределах нормы.

Работники экстренных служб ведут работы по ликвидации огня. В результате атаки никто не пострадал.

