На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сальдо заявил, что обстрел рядом с Запорожской АЭС создает угрозу Европе

Сальдо: обстрел рядом с Запорожской АЭС со стороны ВСУ создает угрозу Европе
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Обстрел рядом с топливными складами Запорожской атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) создает угрозу не только Донбассу и Новороссии, но и европейским странам. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что ВСУ сознательно стреляют туда, «где хранится горючее, жизненно необходимое для работы станции».

«Это создает угрозу не только для исторических регионов, но и для всей Европы», — указал Сальдо.

16 сентября ВСУ возле топливных складов Запорожской АЭС начали вести артиллерийский обстрел. По данным пресс-службы станции, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет порядка 400 метров. По словам специалистов, на данный момент угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Они добавили, что радиационный фон на станции находится в пределах нормы.

Работники экстренных служб ведут работы по ликвидации огня. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее на Ростовской АЭС рассказали о ситуации на станции после атаки беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами