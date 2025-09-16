Госдеп США одобрил возможную сделку о передаче Нидерландам ракет AMRAAM

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Нидерландам ракет AMRAAM с комплектующим оборудованием на общую сумму $570 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за международные поставки военной техники, передает ТАСС.

Отмечается, что запрос, направленный из Амстердама в Вашингтон, включал в себя приобретение 232 ракет средней дальности и восьми систем наведения. В заявлении говорится, что сделка направлена на укрепление обороны союзника по НАТО, что соответствует внешнеполитическим целям США.

Согласно заявлению, что в случае реализации этой инициативы Нидерланды расширят возможности в области безопасности, при этом баланс военных сил в регионе якобы останется без изменения.

1 августа Пентагон заключил контракт на сумму до $3,5 млрд на производство ракет средней дальности класса «воздух-воздух» AMRAAM. Согласно документу минобороны США, ракеты будут поставляться ряду стран, включая Украину, Данию, Бельгию, Японию и Нидерланды.

AIM-120 AMRAAM — американская ракета «воздух-воздух» средней дальности, которая способна поражать цели в любых погодных условиях. Она предназначена для уничтожения воздушных целей, находящихся вне зоны прямой видимости.

Ранее стало известно, что Нидерланды поставят Украине оружие на €500 млн.