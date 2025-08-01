Пентагон заключил контракт с Raytheon на производство ракет для Украины

Пентагон: США произведут ракеты AMRAAM для Киева и других стран на $3,5 млрд

Пентагон заключил контракт с американской компанией Raytheon Technologies, занимающейся авиастроением и оборонной промышленностью, на сумму до $3,5 млрд на производство ракет средней дальности AMRAAM для Украины и ряда других государств. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Подчеркивается, что подразделение Raytheon Technologies Corp. в Тусоне, штат Аризона, получило неопределенный контракт с фиксированной ценой и стимулирующими выплатами на производство усовершенствованных ракет средней дальности класса «воздух-воздух».

Согласно контракту, снаряды также будут поставляться Дании, Бельгии, Японии, Нидерландам, Канаде, Финляндии, Германии, Венгрии, Испании, Польше, Швеции, Тайваню, Литве, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Израилю и Кувейту.

24 июля США утвердили контракт на поставку оборудования и сервисного обслуживания систем ПВО для Украины на сумму $180 млн. В пакет войдут запчасти, модернизация техники, обучение персонала и логистическая поддержка. Поставки осуществляются в рамках реализации ранее заключенных договоров.

Ранее сообщалось, что США хотят произвести свыше 1 млн артиллерийских снарядов в 2026 году.