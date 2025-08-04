Нидерланды поставят Украине оружие на €500 млн

Брекелманс: Нидерланды купят у США для Украины системы вооружения на €500 млн

Нидерланды поставят Украине американские системы вооружения на €500 млн, включая Patriot. Об этом в соцсети X сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс.

«Украине сейчас необходимо больше средств ПВО и боеприпасов. Нидерланды первыми из союзников по НАТО поставят пакет американских систем вооружения на сумму €500 млн», — написал он.

В июле президент США Дональд Трамп пообещал Украине поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Политик не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако подчеркнул, что Евросоюз должен будет возместить США их стоимость.

В ответ на это министр обороны Германии Борис Писториус призвал европейские страны «открыть свои кошельки» и оперативно собрать средства на покупку американского оружия для Украины.

Ранее сообщалось, что Украина за неделю лишилась четырех пусковых установок ЗРК Patriot.