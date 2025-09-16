На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский военный получил длительный срок за вторжение в Курскую область

СК РФ: военного ВСУ приговорили к сроку в колонии за вторжение в Курскую область
true
true
true

Украинского военнослужащего, участвовавшего в вооруженном вторжении в Курскую область, приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

Собранные Главным военным следственным управлением СК РФ доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора солдату 225-го отдельного штурмового полка вооруженных формирований Украины Роману Фризпалию. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области.

Следствие и суд установили, что 20 апреля 2025 года Фризпалий в составе подразделения на бронетранспортере Bradley, вооруженный автоматом и гранатами, незаконно пересек границу РФ и вошел в Курскую область. По плану командования он занял позицию у села Николаево-Дарьино, чтобы удерживать его под вооруженным контролем.

В тот же день в ходе боевых действий Фризпалий был задержан российскими военнослужащими и передан следственным органам.

Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы: первые 4 года он отбудет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

15 сентября Второй западный окружной военный суд вынес приговор украинскому военнослужащему Андрею Приходько, обвиняемому в подрыве «Газели» с российскими бойцами в Белгородской области в 2023 году. По версии следствия, Приходько, будучи военнослужащим украинского спецподразделения «Кракен», незадолго до сдачи в плен обстрелял из противотанкового гранатомета микроавтобус с бойцами армии РФ.

Ранее украинский солдат Румянцев был осужден на 16 лет за теракт в Курской области.

