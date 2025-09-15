На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес приговор бойцу «Кракена», подорвавшему «Газель» с российскими военными

Суд назначил 20 лет колонии бойцу «Кракена», подорвавшему «Газель» с военными РФ
true
true
true
close
Anelo/Shutterstock

Второй западный окружной военный суд вынес приговор украинскому военнослужащему Андрею Приходько, обвиняемому в подрыве «Газели» с российскими бойцами в Белгородской области в 2023 году. Об этом пишет РИА Новости.

По версии следствия, Приходько, будучи военнослужащим украинского спецподразделения «Кракен», незадолго до сдачи в плен обстрелял из противотанкового гранатомета микроавтобус с бойцами армии РФ. Военным удалось вовремя покинуть салон машины после попадания в нее снаряда из гранатомета.

Кроме того, в июне 2023 года Приходько принял участие во вторжении «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) в Шебекинский район Белгородской области.

В отношении украинского бойца было возбуждено уголовное дело по статьям о совершении теракта, незаконном обороте крупнокалиберного и огнестрельного оружия, боеприпасов, а также незаконном пересечении госграницы России. Приходько полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Ранее украинский солдат Румянцев был осужден на 16 лет за теракт в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами