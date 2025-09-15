Суд вынес приговор бойцу «Кракена», подорвавшему «Газель» с российскими военными

Второй западный окружной военный суд вынес приговор украинскому военнослужащему Андрею Приходько, обвиняемому в подрыве «Газели» с российскими бойцами в Белгородской области в 2023 году. Об этом пишет РИА Новости.

По версии следствия, Приходько, будучи военнослужащим украинского спецподразделения «Кракен», незадолго до сдачи в плен обстрелял из противотанкового гранатомета микроавтобус с бойцами армии РФ. Военным удалось вовремя покинуть салон машины после попадания в нее снаряда из гранатомета.

Кроме того, в июне 2023 года Приходько принял участие во вторжении «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) в Шебекинский район Белгородской области.

В отношении украинского бойца было возбуждено уголовное дело по статьям о совершении теракта, незаконном обороте крупнокалиберного и огнестрельного оружия, боеприпасов, а также незаконном пересечении госграницы России. Приходько полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Ранее украинский солдат Румянцев был осужден на 16 лет за теракт в Курской области.