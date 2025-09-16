В России появился беспилотник, способный висеть в воздухе сутки

Российские разработчики создали беспилотник «Зефир-М», который способен находиться в воздухе 24 часа. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Народного фронта.

БПЛА был разработан при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта. Он может зависнуть в воздухе на сутки, выступая при этом в роли ретранслятора связи, чтобы увеличить дальность применения атакующих дронов, или же в качестве средства радиоэлектронной борьбы, чтобы защитить людей и технику от беспилотников противника, отмечается в сообщении.

«Зависание дрона происходит до 24 часов, дальше технологический перерыв. Может быть и дольше, но ресурсы двигателей и остального необходимо учитывать», — добавили в компании.

Также производители данных дронов отмечают, что на них используется платформа, способная поднимать грузы от 4 до 10 кг, но в исключительных случаях грузоподъемность можно увеличить до 30 кг, отмечают разработчики.

В начале сентября 2025 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что в стране строится эшелонированная система обороны от российских ударных дронов. Тем не менее, военный эксперт «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок отметил, что в деле борьбы с БПЛА важен системный и комплексный подход, которого нет у Вооруженных сил Украины.

Ранее Зеленский ввел санкции против разработчиков БПЛА из трех стран.