На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России появился беспилотник, способный висеть в воздухе сутки

В России создали БПЛА «Зефир-М», способный находиться в воздухе 24 часа
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Российские разработчики создали беспилотник «Зефир-М», который способен находиться в воздухе 24 часа. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Народного фронта.

БПЛА был разработан при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта. Он может зависнуть в воздухе на сутки, выступая при этом в роли ретранслятора связи, чтобы увеличить дальность применения атакующих дронов, или же в качестве средства радиоэлектронной борьбы, чтобы защитить людей и технику от беспилотников противника, отмечается в сообщении.

«Зависание дрона происходит до 24 часов, дальше технологический перерыв. Может быть и дольше, но ресурсы двигателей и остального необходимо учитывать», — добавили в компании.

Также производители данных дронов отмечают, что на них используется платформа, способная поднимать грузы от 4 до 10 кг, но в исключительных случаях грузоподъемность можно увеличить до 30 кг, отмечают разработчики.

В начале сентября 2025 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что в стране строится эшелонированная система обороны от российских ударных дронов. Тем не менее, военный эксперт «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок отметил, что в деле борьбы с БПЛА важен системный и комплексный подход, которого нет у Вооруженных сил Украины.

Ранее Зеленский ввел санкции против разработчиков БПЛА из трех стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами