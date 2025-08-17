Зеленский ввел санкции против разработчиков БПЛА из трех стран

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский ввел санкции против 55 компаний-разработчиков беспилотников с ИИ
Suzanne Plunkett/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против разработчиков беспилотников с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) в России, Китае и Белоруссии. Указ размещен на официальном сайте украинского лидера.

В публикации говорится, что в санкционный список попали 39 физических лиц и 55 компаний, в том числе 43 российских, 10 китайских и две белорусские. В перечне ограничений числятся российские компании НПО «Энергия», Центр беспилотных систем и технологий, Центр технологий искусственного интеллекта (ЦТИИ) «Нейролаб».

Помимо этого, ограничения ввели против компаний «Zala Aero», «Умные птицы», «Восток», а также поставщиков электроники из Китая и Белоруссии.

До этого украинский лидер после консультаций с Дональдом Трампом и лидерами ЕС заявил, что при отказе России от трехсторонних переговоров с участием Киева, необходимо будет ввести дополнительные санкции.

17 августа канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что трехсторонние переговоры президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского можно было бы провести в Европе.

Ранее СМИ узнали об опасениях украинских чиновников после саммита на Аляске.

