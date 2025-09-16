На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко высказался о возможных угрозах учений «Запад-2025» для других стран

Лукашенко заявил, что учения РФ и Белоруссии «Запад-2025» никому не угрожают
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российско-белорусские учения «Запад-2025» никому не угрожают, однако там отрабатываются все умения военных от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет БелТА.

«Мы отрабатываем там все <…> В противном случае, зачем оно на территории Беларуси. Но ни в коем случае не собираемся этим самым кому-то угрожать», — сказал белорусский лидер.

Совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии под названием «Запад-2025» стартовали 12 сентября. Их основная цель заключается в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности военных двух стран отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

В минобороны Белоруссии сообщили, что за учениями «Запад-2025» наблюдают представители 23 государств, в том числе трех стран НАТОСША, Турции и Венгрии.

По версии телеканала Sky News, Россия и Белоруссия посылают Западу сигнал о своей военной мощи во время учений «Запад-2025».

Ранее Лукашенко раскрыл, в чем сила Союзного государства.

