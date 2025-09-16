СМИ рассказали о сигнале России Западу во время учений «Запад-2025»

Sky News: РФ и Белоруссия военными учениями посылают сигнал Западу о своей силе

Россия и Белоруссия посылают Западу сигнал о военной мощи во время учений «Запад-2025». Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Москва пытается послать сигнал: несмотря на затраты и жертвы, понесенные в боях с Киевом, она по-прежнему является силой, с которой необходимо считаться», — говорится в сообщении телеканала.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, получившие название «Запад-2025», стартовали 12 сентября. Их цель заключается в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

В минобороны Белоруссии сообщили, что за совместными российско-белорусскими учениями «Запад-2025» наблюдают представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО — США, Турции и Венгрии.

