Силы ПВО за сутки уничтожили более 350 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки ликвидировали в небе над регионами 357 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В пресс-службе оборонного ведомства сообщили, что за все время боевых действий было уничтожено 667 самолетов, 283 вертолета, свыше 84 тыс. беспилотников и 628 зенитных ракетных комплексов.

Помимо этого, на линии боевого соприкосновения было уничтожено 25 тыс. танков и других боевых бронированных машин.

В утренней сводке МО говорилось, что дежурные системы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 87 дронов. При этом наибольшее количество целей — 30 — сбили в Курской области. В Ставропольском крае ликвидировали 18 беспилотников, в Ростовской области — 11, в Брянской области — 10.

Незадолго до этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе атаки БПЛА. По его словам, все экстренные службы региона были приведены в полную готовность.

Ранее над правительством Польши сбили БПЛА.