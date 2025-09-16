Названо число беспилотников ВСУ, сбитых над регионами РФ за ночь

Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 87 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российской территорией. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что украинские войска использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. Атака продолжалась с 23:00 мск 15 сентября до 6:00 мск 16 сентября.

Наибольшее количество целей — 30 — сбили в Курской области. В Ставропольском крае ликвидировали 18 беспилотников, в Ростовской области — 11, в Брянской области — 10. Еще пять БПЛА нейтрализовали в воздушном пространстве Тульской области, четыре — в Рязанской области, три — в Крыму, по два — в Воронежской и Волгоградской областях. Над территорией Нижегородской области и акваторией Черного моря перехватили по одному дрону.

Утром 16 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что недалеко от хутора Солонцовского в Верхнедонском районе в результате атаки дронов произошло возгорание сухой травы. Сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали огонь, никто не пострадал.

По словам чиновника, дежурные системы ПВО перехватили беспилотники ВСУ в пяти районах Ростовской области. Речь идет о Боковском, Миллеровском, Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах.

Ранее украинский БПЛА атаковал машину членов участковой избирательной комиссии в Белгородской области.