Жителей Саратовской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Бусаргин: в Саратовской области ночью объявили опасность атаки беспилотников
Shutterstock/Wirestock Creators

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили ночью на всей территории Саратовской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Бусаргин.

Заявление было опубликовано в 3:12 мск. В нем говорится, что информация об угрозе атаки дронов поступила от министерства обороны РФ.

«Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения», — добавил глава российского субъекта.

На этом фоне все экстренные службы региона были приведены в полную готовность. Опасность атаки БПЛА в Саратовской области действует до сих пор.

Российские системы противовоздушной обороны в период с 23:00 мск 15 сентября до 6:00 мск 16 сентября перехватили и уничтожили 87 беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным министерства обороны РФ, больше всего целей — 30 — сбили в Курской области. Еще 18 дронов уничтожили в Ставропольском крае, 11 — в Ростовской области, 10 — в Брянской области, пять — в Тульской области. В Рязанской области ликвидировали четыре летательных аппарата, в Крыму — три, в Волгоградской и Воронежской областях — по два, в Нижегородской области и над акваторией Черного моря — по одному.

Ранее в Ленинградской области в результате атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод.

Атаки БПЛА на Россию
