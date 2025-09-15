В МИД Польши призвали обсудить создание бесполетной зоны над Украиной

В Польше призвали подумать о введении бесполетной зоны над Украиной

После прилета беспилотников на территорию Польши глава МИД страны Радослав Сикорский в интервью Die Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал обдумать введение бесполетной зоны над Украиной.

Дипломат напомнил, что этот вопрос обсуждался год назад, когда президентом США был Джо Байден.

«Технически мы, как НАТО и ЕС, были бы в состоянии это сделать, но это не решение, которое Польша может принять в одиночку, а только совместно с союзниками», — сказал глава МИД.

Он добавил, что для страны было бы выгодно, если бы Украина попросила сбивать беспилотники над своей территорией. По его мнению, такую возможность нужно обдумать.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

