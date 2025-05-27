Казахстанец заключил контракт с МО РФ, купил мотоцикл и сбежал. Ему грозит срок в обеих странах

В РФ осудили гражданина Казахстана за дезертирство с выплатами от МО

Гражданин Казахстана заключил контракт с МО РФ, купил на положенные выплаты мотоцикл и попытался дезертировать, однако его поймали на границе, не дав совершить побег. В России мужчину приговорили к шести годам заключения и назначили штраф. Однако в Казахстане ему тоже может грозить наказание за наемничество — причем не только тюрьма, но и лишение гражданства.

Гражданин Казахстана заключил контракт с Минобороны, получил выплаты, на которые купил мотоцикл, и попытался уехать на родину. Магнитогорский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы и штрафу. Приговор опубликован на сайте суда.

«Газета.Ru» выяснила, что 27 мая судья Евгений Усачев рассматривал только одно дело, которое поступило в суд 4 апреля. Обвиняемого зовут Сергей Соколов.

Согласно материалам, в сентябре 2024 года гражданин Казахстана заключил контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ. Когда мужчина получил положенную ему выплату, он дезертировал и попытался незаконно пересечь границу.

«Судебным следствием установлено, что рядовой С. 1 октября 2024 года не явился из увольнения в установленный срок на службу в расположение воинской части в Ростовской области, с целью уклонения от прохождения военной службы приобрел для временного пользования мотоцикл, на котором добрался до приграничной зоны в Варненском районе Челябинской области, где 15 октября 2024 года был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России при попытке незаконного пересечения государственной границы с Республикой Казахстан», — сказано в материале пресс-службы суда.

Фигуранта признали виновным в дезертирстве, в незаконном пересечении государственной границы, в приготовлении к преступлению. Суд приговорил мужчину в совокупности к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 100 тыс. рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», — заключили в суде.

Наказание за наемничество

В апреле пресс-служба МВД Казахстана напомнила гражданам, что им грозит уголовная ответственность за наемничество. В ведомстве заметили, что в соцсетях все чаще распространяют рекламные материалы с призывом заключить контракт с Вооруженными силами других государств за деньги.

«За умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества (статья 172 УК РК) предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет. За наемничество (статья 170 УК РК) в зависимости от тяжести деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи лет либо пожизненное лишение свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, с конфискацией имущества», — сказано в сообщении.

Местное МВД порекомендовало своим гражданам воздерживаться от подобных предложений, так как они могут привести к серьезным последствиям.

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На сайте Генеральной прокуратуры сказано, что в 2022 году дел за наемничество не было, а вот за участие в вооруженных конфликтах было — сразу три. В 2023 году в наемничестве подозревали троих, а в участии в военных конфликтах уже 25 человек. Всего с 2022 по 2025 годы возбудили 97 дел.

«Уезжающие на войну едут туда по собственному выбору. Кто-то пошел на поводу у рекламы и захотел подзаработать, кто-то «заболел» пропагандой, есть лица, обманутые вербовкой, и другие... Как бы там ни было, все это подпадает под уголовные статьи, если участник «СВО» вернется обратно в Казахстан, то будет непременно осужден!» — заявил местный депутат Мажилис Ермурат Бапи, его цитирует Tengri News.