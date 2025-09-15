Военный устроил смертельное ДТП на грузовике и получил два года колонии — он поедет туда сам

В Майкопе осудили водителя в погонах, который устроил смертельное ДТП на военном грузовике

Майкопский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам колонии-поселения военнослужащего Рыкунова А.А., который на грузовике снес легковую машину на перекрестке, убив одного из ее пассажиров. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

В декабре 2024 года контрактник Рыкунов на армейском грузовике «КамАЗ» отвлекся от дороги, выехал на регулируемый перекресток на красный свет и врезался сбоку в седан Ford Mondeo, где находилось четыре человека — мать с двумя детьми и их знакомый. В результате ДТП один человек получил травмы, еще один скончался на месте.

В документе отмечается, что преступление военный совершил «по небрежности». В качестве смягчающих обстоятельства суд принял к сведению оказание виновным первой помощи потерпевшим, возмещение вреда, признание вины и раскаяние, участие Рыкунова в военной операции на Украине и его ведомственную награду, а также тот факт, что погибший пассажир машины не был пристегнут ремнем безопасности.

Суд приговорил военного к двум годам колонии-поселения и лишению права управлять транспортом на тот же срок. К месту отбытия наказания осужденный должен прибыть самостоятельно, поскольку «оснований для направления его в колонию-поселение под конвоем не имеется».

14 декабря 2024 года МВД региона сообщало, что погибшим в результате ДТП с участием «КамАЗа» и «Мондео» был 14-летний мальчик, виновнику аварии на тот момент было 22 года.

