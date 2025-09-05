Военный избил тещу собачьей миской, надел ей ведро на голову и отделался штрафом

Балтийский гарнизонный военный суд оштрафовал на 110 тыс. рублей ветерана СВО, который избил бывшую тещу собачьей миской и сломал ей лодыжку. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу, военный приехал домой к бывшей жене, чтобы забрать зимние вещи и повидаться с ребенком. Его встретила экс-теща и попросила покинуть двор. Мужчина увидел у собачьей будки металлическую кастрюлю (миску), поднял ее с земли и избил ею бывшую тещу по голове. Затем продолжил бить руками по лицу и рукам. Не останавливаясь на достигнутом, он нанес ногами, обутыми в военные ботинки (берцы), не менее двух ударов по ее ногам. Только после того, как пострадавшая стала звать на помощь, экс-зять ушел.

О произошедшем женщина тут же сообщила своим дочерям по телефону, а они — в службу 112.

Судмедэксперты зафиксировали у пострадавшей кровоподтеки и гематомы, закрытую черепно-мозговую травму, а также закрытый перелом наружной и внутренней лодыжек правой голени. Кроме этого, действия подсудимого спровоцировали у потерпевшей развитие психического расстройства.

Сам подсудимый в разговоре с бывшей супругой — дочерью потерпевшей — подтвердил, что в дневное время приезжал к дому экс-тещи, однако «диалог между ними не получился».

В его показаниях указано, что потерпевшая, увидев его, начала вести себя агрессивно, облила его грязной водой, но он тут же ушел. Какого-либо насилия он в отношении потерпевшей он якобы не применял, а установленные у нее телесные повреждения образовались в результате падения с высоты собственного роста.

Однако свидетель, привозивший военного к дому бывшей супруги, рассказал, что подсудимый, вернувшись в машину, сообщил, что действительно конфликтовал с экс-тещей и надел ей ведро на голову.

Показания подсудимого суд признал несостоятельными и расценил как защитную позицию.

В качестве смягчающих обстоятельств суд счел наличие у военного малолетних детей. Также было принято во внимание, что он является ветераном боевых действий в Сирии и СВО, награжден ведомственными наградами и желает продолжить службу в ВС РФ, в том числе в зоне военной операции на Украине.

Балтийский гарнизонный военный суд признал действия подсудимого преступлением небольшой тяжести. Судья указал, что наказание в виде ареста неприменимо в связи с отсутствием соответствующего закона, и назначил бойцу штраф в размере 110 тыс. рублей.

