В Бельгии рассказали, почему в стране нет возможности для призыва на срочную службу

Армейский профсоюз: у Бельгии нет ресурсов для призыва людей на срочную службу
Francisco Seco/AP

Лидер армейского профсоюза Бельгии Борис Моренвиль в интервью телеканалу RTL заявил, что у королевства нет человеческих и технических ресурсов для организации призыва на срочную службу.

Таким образом он прокомментировал идею министра обороны Бельгии Тео Франкена о рассылке писем молодым людям с 17 лет с призывом добровольного прохождения годичной срочной военной службы в армии.

«У нас нет ни людских ресурсов, ни инфраструктуры, ни оборудования, чтобы справиться с этим наплывом новых молодых людей», — поделился Моренвиль.

Он добавил, что власти должны лучше заботиться об уже служащих военных, в частности, заниматься повышением их морального духа и пенсионным обеспечением.

13 сентября агентство Reuters писало, что поляки в два раза чаще стали посещать военные сборы после начала спецоперации на Украине.

О росте интереса граждан страны к военным учениям сообщил глава Центрального военного рекрутингового центра страны Гжегож Вавжинкевич. За первые семь месяцев 2025 года в сборах захотели принять участие 20 тыс. человек. Ожидается, что до конца года их число вырастет до 40 тыс. Среди участников — как мужчины, так и женщины.

Ранее НАТО запустила операцию «Восточный страж» в Польше.

