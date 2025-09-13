Поляки стали чаще ходить на военные сборы

Reuters: поляки в два раза чаще стали посещать военные сборы после начала СВО

Поляки в два раза чаще стали добровольно записываться на военные сборы после начала СВО. Об этом пишет Reuters.

О росте интереса граждан страны к военным учениям сообщил глава Центрального военного рекрутингового центра страны Гжегож Вавжинкевич. За первые семь месяцев 2025 года в сборах захотели принять участие 20 тыс. человек. Ожидается, что до конца года их число вырастет до 40 тыс. Среди участников — как мужчины, так и женщины.

После учений граждане могут присоединиться к армии, записаться в территориальную оборону или остаться в резерве.

Всеобщая воинская повинность в Польше была отменена в 2010 году. В марте этого года премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что в Польше введут обязательные военные сборы для мужчин.

Туск, выступая перед парламентом, заявил, что безопасность Польши во многом зависит от тесного сотрудничества НАТО с США и сильной позиции Европы. По словам премьера страны, сегодня эти два фактора находятся в шатком положении в связи с глубокой корректировкой американской политики в отношении российско-украинского конфликта.

Ранее НАТО запустила операцию «Восточный страж» в Польше.