Украинские военнослужащие при использовании дрона по ошибке сбросили отравляющий боеприпас на свои же позиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), а теперь члена добровольческого отряда имени Александра Матросова.
Мужчина рассказал, что один из его бывших сослуживцев отвечал за взрывное дело в подразделении ВСУ. Украинский солдат готовился сбросить отравляющий боеприпас на позицию Вооруженных сил РФ, но случайно уронил его на своих товарищей.
«Несколько человек тогда отравились. <...> Получили ожоги легких», — уточнил источник агентства.
По его словам, подобные инциденты происходили в ВСУ неоднократно. Чаще всего боеприпасы падали с беспилотников, так как не выдерживало крепление.
Мужчина добавил, что пострадавших украинских военных сразу отстранили от боевых действий. Впоследствии их направили в 425-й батальон ВСУ в качестве инструкторов.
4 сентября в российских силовых структурах рассказали, что наемники ВСУ из Колумбии по ошибке вступили в бой с 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой украинских войск в районе села Садки в Сумской области. При этом украинское формирование понесло потери.
Ранее в Харьковской области украинские подразделения по ошибке открыли огонь по союзникам.