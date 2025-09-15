РИА Новости: бойцы ВСУ с дрона сбросили отравляющий боеприпас на самих себя

Украинские военнослужащие при использовании дрона по ошибке сбросили отравляющий боеприпас на свои же позиции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), а теперь члена добровольческого отряда имени Александра Матросова.

Мужчина рассказал, что один из его бывших сослуживцев отвечал за взрывное дело в подразделении ВСУ. Украинский солдат готовился сбросить отравляющий боеприпас на позицию Вооруженных сил РФ, но случайно уронил его на своих товарищей.

«Несколько человек тогда отравились. <...> Получили ожоги легких», — уточнил источник агентства.

По его словам, подобные инциденты происходили в ВСУ неоднократно. Чаще всего боеприпасы падали с беспилотников, так как не выдерживало крепление.

Мужчина добавил, что пострадавших украинских военных сразу отстранили от боевых действий. Впоследствии их направили в 425-й батальон ВСУ в качестве инструкторов.

4 сентября в российских силовых структурах рассказали, что наемники ВСУ из Колумбии по ошибке вступили в бой с 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой украинских войск в районе села Садки в Сумской области. При этом украинское формирование понесло потери.

Ранее в Харьковской области украинские подразделения по ошибке открыли огонь по союзникам.