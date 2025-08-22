В Харьковской области российские силовые структуры сообщили ТАСС, что украинские подразделения открывали огонь по позициям своих же бригад из-за низкой подготовки мобилизованных.

На участке фронта Меловое – Хатнее наблюдается слабая координация между подразделениями. Это связано с тем, что 143-я отдельная механизированная бригада готовилась к боям в сжатые сроки, и в ее составе мало опытных бойцов. В некоторых случаях подразделения 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ случайно обстреливали позиции 143-й бригады.

Кроме того, российские силовики уточнили, что командование ВСУ продолжает переброску личного состава, выстраивая линию обороны на рубеже Хатнее–Амбарное. По их сведениям, подразделения «Севера» продвигаются вглубь Харьковской области, уничтожая оставшиеся южнее Мелового подразделения 143-й бригады.

Недавно в Минобороны России рассказали, как украинские бойцы заблудились в Сумской области из-за низкого уровня подготовки и попали в плен Вооруженным силам РФ. Минобороны предоставило журналистам видео с допросом военнопленного, который рассказал об этом.

Ранее экс-боец ВСУ сообщил, что больше месяца оставался на фронте без провизии.