Колумбийские наемники по ошибке вступили в бой с 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Садки в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Есть потери со стороны украинцев», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что украинские военнослужащие оборудовали позиции в лесном массиве, когда на них напали наемники из Колумбии.

До этого адвокат Максим Коротков-Гуляев, защищающий одного из колумбийских наемников ВСУ Хосе Арона Медину Аранду, рассказал, что его подзащитному обещали платить до $3 тысяч в месяц за участие в боевых действиях против России.

Защитник сообщил, что посредником между украинскими структурами и колумбийцами является британская разведка. По его словам, вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) они подвергают иностранных наемников идеологической пропаганде и внушают им мысль о том, что русские якобы совершают зверства, в частности, «насилуют и едят детей».

Ранее стало известно о вербовке ВСУ наемников под видом трудоустройства в Европе.