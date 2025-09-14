Глава Белгородской области рассказал об атаках украинских БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по 10 населенным пунктам в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Одной из целей стал Белгород, где из-за падения фрагментов сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) был поврежден легковой автомобиль. Также атаке подвергся город Шебекино.

«Дрон атаковал многоквартирный дом — повреждены фасад и остекление двух квартир. Осколками посечена одна машина. Второй FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю — транспортное средство повреждено», — говорится в заявлении.

Еще несколько украинских БПЛА повредили четыре частных дома, заборы и одну надворную постройку в селе Муром. Одно из зданий оказалось полностью уничтожено огнем.

«Повреждены кровля многоквартирного дома и остекление балконов в двух квартирах», — добавил губернатор.

По словам Гладкова, в селе Бессоновка из-за ударов со стороны ВСУ загорелась кровля социального объекта. Кроме того, один беспилотник атаковал местное сельскохозяйственное предприятие — в одном из корпусов была повреждена крыша.

В селе Замостье после атаки дронов зафиксировали повреждение двух транспортных средств, социального объекта и частного дома. В хуторе Хуторище украинский БПЛА повредил одну единицу сельскохозяйственной техники, в селе Коновалово — инфраструктурный объект связи.

На территории Валуйского округа ударам подверглись три хутора — Леоновка, Рябики и Кургашки. Здесь оказались повреждены несколько частных домовладений.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека.