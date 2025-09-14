Командир ВСУ оценил технологическое преимущество Украины на фронте

Украина теряет технологическое преимущество на фронте, заявил командир Третьего штурмового корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, в 2022-2024 годы Украина доминировала в инновациях. Украинская сторона первой создала систему тотального дронового наблюдения, тяжелый бомбардировочный дрон, прошла революцию FPV и наладила работу дронов-перехватчиков, интегрированных с радарами, рассказал командир.

«Все это возникало снизу, как инициативы подразделений, которыми мы гордились медийно, но не масштабировали на уровне государства. И вот в 2025 году Россия, которая шла нашими следами, уже опередила Украину по количеству FPV-дронов, продолжает красть наши технологические решения и масштабировать их», — добавил Билецкий.

По его мнению, Украине нужна стратегия военно-промышленного развития технологий, чтобы удерживать преимущество и ответить на вызовы, с которыми сталкиваются ВСУ.

7 сентября замглавы ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия совершенствует свое ракетное вооружение и БПЛА, чтобы наносить комбинированные удары по территории Украины.

Ранее Буданов начал запугивать Европу нападением России.