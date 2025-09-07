На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Буданов начал запугивать Европу нападением России

Глава ГУР Буданов утверждает, что Россия якобы атакует Европу к 2030 году
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит самую масштабную программу перевооружения с восьмидесятых годов, и уже якобы к 2030 году будет готова атаковать Европу. Его слова приводит YouTube-канал «Апостроф TV».

По его утверждению, Москва якобы «планирует и будет готовиться» к нападению.

«Сейчас готовится масштабная программа развития оружия. Это по сути перевооружение Российской Федерации в период до 2037 года. Ударный темп там до 2030 года. Это самая масштабная программа со времен 80-х годов. Сейчас она просчитана в сумму около 1,2 трлн долларов сугубо на перевооружение», — заявил Буданов.

Он подчеркнул, что это не бюджет Минобороны РФ, а строго средства, отправленные на программы модернизации и перевооружения. По его словам, «это серьезные программы и серьезные средства».

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран. Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее Рютте начал пугать союзников по НАТО подлетом российских ракет за 5–10 минут.

