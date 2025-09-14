Иностранный контингент, размещенный на территории Украины, будет представлять законную военную цель для Вооруженных сил России. Об этом в интерьвю ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник (на фото).

По его словам, «накачивание» украинской стороны оружием и направление иностранных контингентов никак не способствует урегулированию, а также не содействует уменьшению военной угрозы.

«Поэтому такого рода вещи даже требуют окриков со стороны уже президента [России], когда он говорит, что иностранный контингент ни в каком качестве неприемлем на территории Украины», — добавил посол.

Мирошник подчеркнул, что, во-первых, подобные действия излишни, поскольку на территории они не нужны, они не дадут никакого дополнительного функционала. Во-вторых, по словам посла, они являются легитимными военными целями для российской стороны.

По его словам, подобные структуры никто не будет встречать с благостностью, военные отряды получат «конкретный военный ответ».

До этого председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН и бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок не исключила возможности размещения на Украине миротворцев ООН после проведения мирных переговоров.

Ранее на Западе заявили о «панике» Зеленского после слов Путина о последствиях отправки европейских войск на Украину.