Российская армия продолжает продвижение в направлении Днепропетровска и Красного Лимана, беря в кольцо Красноармейско-Дмитровскую агломерацию, рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Андреем Руденко глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Запись разговора Руденко выложил в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, подразделения группировки «Восток» создают зону безопасности в Днепропетровской области, помогая своими действиями солдатам, действующим на Краснолиманском направлении, где уже идут бои в черте города.

«Там быстро, молниеносно не получится, но, тем не менее, кроме городских боев мы видим постепенный охват, причем Красноармейско-Дмитровской агломерации», — сказал глава ДНР.

4 сентября Минобороны РФ сообщило, что группировка российской армии «Восток» взяла под контроль всю территорию Донецкой народной республики в своей зоне ответственности. В ходе боев под контроль РФ также перешла Новоселовка в Днепропетровской области.

Ранее Марочко рассказал, что ВС РФ за неделю заняли новые позиции в Сумской области.