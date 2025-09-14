На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пушилин: ВС РФ берут в кольцо Красноармейско-Дмитровскую агломерацию

Пушилин рассказал об охвате ВС России Красноармейско-Дмитровской агломерации
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская армия продолжает продвижение в направлении Днепропетровска и Красного Лимана, беря в кольцо Красноармейско-Дмитровскую агломерацию, рассказал в беседе с журналистом ВГТРК Андреем Руденко глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Запись разговора Руденко выложил в своем Telegram-канале.

По словам Пушилина, подразделения группировки «Восток» создают зону безопасности в Днепропетровской области, помогая своими действиями солдатам, действующим на Краснолиманском направлении, где уже идут бои в черте города.

«Там быстро, молниеносно не получится, но, тем не менее, кроме городских боев мы видим постепенный охват, причем Красноармейско-Дмитровской агломерации», — сказал глава ДНР.

4 сентября Минобороны РФ сообщило, что группировка российской армии «Восток» взяла под контроль всю территорию Донецкой народной республики в своей зоне ответственности. В ходе боев под контроль РФ также перешла Новоселовка в Днепропетровской области.

Ранее Марочко рассказал, что ВС РФ за неделю заняли новые позиции в Сумской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами