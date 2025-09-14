Марочко: ВС РФ за неделю заняли ряд новых позиций на востоке от сумской Юнаковки

Российские военнослужащие за минувшую неделю продвинулись на востоке от Юнаковки Сумской области и заняли новые позиции. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинские боевики пытаются контратаковать в районе Юнаковки, но вместе с тем наши военнослужащие проводят ряд мер и в последующем используют данную ситуацию в своих целях», — пояснил он.

Марочко пояснил, что отмечается небольшое продвижение российских войск по направлению Хотени.

Тем временем украинская армия серьезно атакует позиции российских войск на севере Константиновки в ДНР, пояснил Марочко.

До этого он сообщал, что российские военнослужащие уничтожили группировку ВСУ, зажатую в огневом кармане на севере города Константиновки. Российским войскам удалось подровнять линию боевого соприкосновения между населенными пунктами Пищевка и Часов Яр.

Ранее военный эксперт рассказал о продвижении ВС РФ у Купянска.