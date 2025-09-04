Группировка ВС РФ «Восток» завершила операцию по освобождению территории ДНР

Группировка российской армии «Восток» взяла под контроль всю территорию Донецкой народной республики (ДНР) в своей зоне ответственности. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Кроме того, полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск «Восток», — говорится в сообщении.

Также под контроль российских военных перешла Новоселовка в Запорожской области.

Помимо этого, ВС РФ поразили позиции подразделений украинской армии в районе Новопавловки и Гавриловки в Днепропетровской области, а также неподалеку от Полтавки, Успеновки и Новоивановки в Запорожской области.

ВСУ лишились порядка 240 солдат, 13 легковых авто и одной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы.

2 сентября аналитик Института изучения войны (ISW) заявил, что вооруженные силы России готовятся к масштабному осеннему наступлению, о чем свидетельствует якобы перегруппировка на линии соприкосновения в зоне СВО.

Эксперты считают, что ВС РФ, вероятно, сосредоточат усилия на взятии под контроль оставшейся части ДНР. По данным ISW, военное командование передислоцировало ряд элитных подразделений в Донецкую народную республику с Сумского и Херсонского направлений.

Ранее Путин заявил, что ВСУ не способны наступать.