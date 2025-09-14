Российские военные в Запорожской области захватили большую партию оружия, поставленную Вооруженным силам Украины (ВСУ) Западом. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска в ходе боев на Степногорском направлении захватили большую партию стрелкового оружия западного производства, включая пулеметы», — поделился подробностями Рогов.

По его словам, в распоряжении бойцов российской армии оказалось в том числе большое количество американских ручных гранат M67.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, проведенного в 2022 году. Однако Киев отказывается признавать его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящий момент под контролем РФ находится более 75% региона, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают украинские войска.

В начале сентября военные ВС РФ во время боев в Донецкой народной республике (ДНР) захватили значительное количество оружия и боеприпасов, произведенных в странах — членах НАТО. Уточняется, что западное вооружение имели при себе члены украинской бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), которые были ликвидированы.

Ранее российские военные разместили триколор на американском БТР.