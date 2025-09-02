Российские военнослужащие при уничтожении членов украинской бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в Донецкой народной республике (ДНР) захватили значительное количество оружия и боеприпасов, произведенных в странах — членах НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.

«Захвачено большое количество амуниции, оружия и боекомплекта производства стран НАТО, которыми были оснащены уничтоженные боевики», — рассказал источник агентства.

2 сентября в российских силовых структурах сообщили, что бойцы Вооруженных сил РФ ликвидировали 17 военнослужащих украинской бригады «Азов» в районе населенного пункта Глущенково в ДНР. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли две бронированные машины MaxxPro американского производства. Боевую задачу выполнили солдаты группировки российских войск «Запад».

29 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие уничтожили ударный кулак бойцов украинской бригады «Азов» на Краснолиманском направлении. Всего было ликвидировано 50 солдат ВСУ и восемь единиц техники западного производства. В том числе два бронетранспортера M113, столько же бронеавтомобилей MaxxPro и один автомобиль HMMWV.

Ранее ВС РФ уничтожили взвод «Азова» в районе города Константиновки.