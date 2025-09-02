На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ при ликвидации бойцов «Азова» захватили оружие западного производства

РИА Новости: военные ВС РФ захватили оружие украинской бригады «Азов» в ДНР
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие при уничтожении членов украинской бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в Донецкой народной республике (ДНР) захватили значительное количество оружия и боеприпасов, произведенных в странах — членах НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.

«Захвачено большое количество амуниции, оружия и боекомплекта производства стран НАТО, которыми были оснащены уничтоженные боевики», — рассказал источник агентства.

2 сентября в российских силовых структурах сообщили, что бойцы Вооруженных сил РФ ликвидировали 17 военнослужащих украинской бригады «Азов» в районе населенного пункта Глущенково в ДНР. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли две бронированные машины MaxxPro американского производства. Боевую задачу выполнили солдаты группировки российских войск «Запад».

29 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие уничтожили ударный кулак бойцов украинской бригады «Азов» на Краснолиманском направлении. Всего было ликвидировано 50 солдат ВСУ и восемь единиц техники западного производства. В том числе два бронетранспортера M113, столько же бронеавтомобилей MaxxPro и один автомобиль HMMWV.

Ранее ВС РФ уничтожили взвод «Азова» в районе города Константиновки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами