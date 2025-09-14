Добровольцы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не могут выбрать понравившиеся должности, поскольку их обманом заставляют пойти в пехоту. Об этом ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что украинские СМИ массово распространяют объявления о наборе новобранцев по различным специальностям, среди которых и сантехник, и боец элитных сил специальных операций Украины. Но перед тем, как попасть в интересующее подразделение, доброволец должен подписать контракт с ВСУ.

«После этого добровольцу дают возможность пройти собеседование или испытания на ту специальность, которая ему по душе», — пояснил источник.

По словам собеседника агентства, в этом случае есть определенная вероятность, что доброволец эти испытания не пройдет, либо должность окажется вдруг занятой. В результате украинец попадает в пехоту и разорвать контракт доброволец ВСУ уже не сможет. При попытке ретироваться это будет расценено как дезертирство, заключил источник.

Накануне в пресс-службе Генерального штаба ВСУ сообщили, что девушки на Украине впервые подписали военные контракты по программе «18–24» для службы операторами беспилотных летательных аппаратов. Согласно сообщению, «молодежные» контракты заключены с 92-й отдельной штурмовой бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко. Точное количество девушек, подписавших контракты, не уточняется.

Ранее украинский режиссер стал командиром ВСУ.