Украинский режиссер стал командиром ВСУ

Украинский кинорежиссер Сенцов стал командовать батальоном ВСУ
Олег Сенцов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов стал командовать батальоном ВСУ. Об этом пишет издание «Фокус».

«У меня плохие для вас новости: война завтра не закончится, и послезавтра не закончится, и скорее всего в этом году не закончится», — заявил он на ежегодной конференции YES «Как нам завершить войну» в Киеве 12 сентября.

Олег Сенцов родился 13 июля 1976 года в Симферополе. В 2014 году он был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по подозрению в терроризме. В 2015 году он был приговорен к 20 годам лишения свободы. В защиту Сенцова выступили российские режиссеры, в числе которых Никита Михалков, Александр Сокуров, Владимир Котт, Владимир Мирзоев, Алексей Герман-младший, Павел Бардин, Алексей Федорченко, Аскольд Куров и Андрей Звягинцев. В 2019 году Сенцов был выдан украинской стороне в результате обмена пленными.

В 2022 году режиссер вступил в ряды территориальной обороны Киева, входящей в состав Вооруженных сил Украины, и призвал бойкотировать российское кино. Затем он стал служить в в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ «Магура».

В 2024 году он представил общественности фильм «Реал» о своих сослуживцах ВСУ, оказавшихся в окружении на передовой после того, как их БМП подбили ВС РФ. Кадры были сняты им на камеру Go Pro.

Ранее режиссер Михалков удивился решению СБУ объявить его в розыск.

