В Польше хотят ввести обязательные военные сборы для мужчин

В Польше собираются ввести обязательные военные сборы для мужчин. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, выступая в Сейме (нижней палате парламента), трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

«Идут подготовительные работы для масштабных военных сборов для каждого взрослого мужчины в Польше», — сказал Туск.

Перед Минобороной Польши поставлена задача до конца года разработать детали и формат проведения данных сборов.

Также Туск, выступая перед парламентом, заявил, что безопасность Польши во многом зависит от тесного сотрудничества НАТО с США и сильной позиции Европы. По словам премьера страны, сегодня эти два фактора находятся в шатком положении в связи с глубокой корректировкой американской политики в отношении российско-украинского конфликта.

До этого украинский командир выступил с предложением ввести в стране обязательную военную подготовку для мальчиков и девочек, начиная с седьмого класса. Он хочет добиться, чтобы на законодательном уровне всех украинцев сделали военнообязанными.

Также он предложил сделать обязательным военно-учетный документ, без которого нельзя было бы открыть банковскую карту или сделать крупную покупку.

Ранее в Польше заявили, что у Украины стало меньше шансов на получение гарантий безопасности.