Северный флот отработал бой с применением ракет на учениях «Запад-2025»

Северный флот в рамках российско-белорусского совместного стратегического учения «Запад-2025» отработал бой в акватории Северного морского пути. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Там уточнили, что отработан ряд задач по противодействию десантному отряду условного противника с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, получившие название «Запад-2025», стартовали 12 сентября. Их цель заключается в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

Основные действия в рамках учений проводятся на территории РФ и Белоруссии, в акваториях Баренцева и Балтийского морей. На учения были приглашены воинские контингенты ряда других государств, включая страны — члены Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее в Балтийский флот приступил к учениям «Запад-2025».