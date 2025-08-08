На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ утверждают, что Украина и Польша попытаются сорвать учения «Запад-2025»

РИА: ГУР, СБУ и польская разведка обсудят провокации для срыва учений Запад-2025
Игорь Руссак/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ), главное управление разведки (ГУР) минобороны республики и служба военной разведки Польши совместно с беглыми белорусскими оппозиционерами планируют обсудить сценарии провокаций для срыва совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в рядах противников действующей власти в Минске.

Собеседник агентства рассказал, что в Варшаве 9–10 августа в рамках антибелорусских акций состоится проведение конференции  «Новая Беларусь», а также шествие по центральным улицам города.

Во время закрытой части конференции, на которой будут присутствовать представители разведки, рассмотрят «возможные сценарии проведения провокационных мероприятий «под чужим флагом» на территории Белоруссии».

Источник утверждает, что срыв стратегических учений ВС России и Белоруссии может подорвать доверие между Минском и Москвой, а также создать прецедент для втягивания белорусской стороны в военный конфликт.

Также будет проработана кампания, направленная на сбор информации через оппозиционные СМИ о перемещении на территорию республики российских войск в рамках учений, а также их количественном и качественном составе, рассказал собеседник агентства.

В мае сообщалось, что Польша при участии НАТО готовит самые крупные за последние годы дивизионные маневры, что должно стать ответом на российско-белорусские учения «Запад-2025».

Ранее Лукашенко заявил о превращении Польши и Прибалтики в военный полигон.

