БПЛА атаковали два региона России

Минобороны: за два часа над двумя регионами России сбили три беспилотника

Над российскими регионами за два часа сбили три украинских дрона самолетного типа. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что украинские БПЛА пытались атаковать территорию России с 21:00 до 23:00. Все они были перехвачены дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО). В небе над Смоленской областью уничтожили два дрона и еще один — над Воронежской.

До этого в Смоленской области была объявлена угроза атаки беспилотников. Губернатор Василий Анохин сообщал о работе систем ПВО.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».