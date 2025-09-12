В Смоленской области объявили угрозу атаки беспилотников

В Смоленской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По его информации, в Смоленской области работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на 12 сентября в Смоленской области также объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Вечером пятницы министерство обороны России сообщало, что дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями.

Незадолго до этого в Минобороны заявили, что в период с 12:00 до 15:00 мск силы ПВО уничтожили девять дронов. Восемь из них российские военные сбили над территорией Белгородской области, еще один — над Самарской.

Ранее несколько домов загорелись в Курской области из-за атаки дронов.