На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Польская прокуратура возбудила дело после «инцидента с БПЛА»

Прокуратура Польши возбудила дело после «инцидента с БПЛА»
true
true
true
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура польского Люблина возбудила уголовное дело по «инциденту с дронами» в воздушном пространстве Польши. Об этом сообщила прокурор Иоланта Дембец, передает Gazeta Wyborcza.

«Сегодня возбуждено уголовное дело. Следствие касается всех происшествий, связанных с незаконным пересечением границы Польской республики неидентифицированными летающими объектами ночью с 9 на 10 сентября», — заявила прокурор.

По словам Дембец, произошедшее является нарушение пилотом дрона правил использования воздушного пространства, повлекшее за собой угрозу безопасности. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Прокуратура будет расследовать инциденты с дронами во всех регионах Польши, заключила прокурор.

10 сентября премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что польские военные зафиксировали не менее 23 БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были сбиты. Премьер обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Это первый случай сбития российских беспилотников над территорией страны, отметил он.

Первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Минск передал Варшаве информацию о заблудившихся БПЛА, что позволило польской стороне быстро отреагировать и поднять свои дежурные силы.

В Минобороны РФ заявили, что 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве указали, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее в Европе заявили о желании войны с Россией.

Все новости на тему:
Прилет дронов в Польшу
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами