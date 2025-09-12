Польская прокуратура возбудила дело после «инцидента с БПЛА»

Прокуратура польского Люблина возбудила уголовное дело по «инциденту с дронами» в воздушном пространстве Польши. Об этом сообщила прокурор Иоланта Дембец, передает Gazeta Wyborcza.

«Сегодня возбуждено уголовное дело. Следствие касается всех происшествий, связанных с незаконным пересечением границы Польской республики неидентифицированными летающими объектами ночью с 9 на 10 сентября», — заявила прокурор.

По словам Дембец, произошедшее является нарушение пилотом дрона правил использования воздушного пространства, повлекшее за собой угрозу безопасности. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Прокуратура будет расследовать инциденты с дронами во всех регионах Польши, заключила прокурор.

10 сентября премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что польские военные зафиксировали не менее 23 БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Несколько из них были сбиты. Премьер обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Это первый случай сбития российских беспилотников над территорией страны, отметил он.

Первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Минск передал Варшаве информацию о заблудившихся БПЛА, что позволило польской стороне быстро отреагировать и поднять свои дежурные силы.

В Минобороны РФ заявили, что 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве указали, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

