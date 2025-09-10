На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоруссия предупредила Польшу и Литву о подлете к границе дронов

Белоруссия оповестила Польшу и Литву о приближении неизвестных объектов в небе
true
true
true

Дежурные силы ПВО Белоруссии оповестили коллег в Польше и Литве о приближении неизвестных летательных аппаратов к границам их стран. Об этом заявил начальник Генштаба республики Павел Муравейко, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

Муравейко уточнил, что военные обменивались информацией о воздушной и радиолокационной обстановке по имеющимся каналам связи в период с 23:00 9 сентября до 04:00 10 сентября (время в Минске совпадает с московским). Начальник Генштаба Белоруссии отметил, что это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы.

Муравейко подчеркнул, что Польша также информировала белорусскую сторону о приближении неопознанных воздушных объектов к границе республики. По его словам, часть «заблудившихся» беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны Белоруссии.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны.

Позже в соцсети Х премьер официально заявил, что дроны, залетевшие на территорию Польши, были якобы российскими. Он отметил, что летательные объекты, представляющие прямую угрозу территориальной безопасности страны, были уничтожены.

На этот «инцидент с беспилотниками» в воздушном пространстве Польши отреагировали в НАТО. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, в альянсе не расценивают эту ситуацию как атаку.

Ранее в Польше сообщили, что обломки БПЛА упали на жилой дом.

