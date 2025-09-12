На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные уничтожили восемь безэкипажных катеров ВСУ

Минобороны: группировка войск «Днепр» уничтожила 8 безэкипажных катеров ВСУ
Сергей Мирный/РИА Новости

За прошедшую неделю российская группировка войск «Днепр» и силы Черноморского флота уничтожили восемь быстроходных безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Так, один украинский безэкипажный катер уничтожили в акватории Черного моря 10 сентября. В этот день глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об отражении атаки безэкипажных катеров на город.

До этого ТАСС со ссылкой на представителя организации — разработчика «Русич» писал, что систему модульных заграждений «Аурелия» разработали в России для борьбы с безэкипажными катерами.

По его словам, испытания заграждений проводились в Финском заливе при участии представителей Военно-морского флота РФ. Система «Аурелия» засасывает в себя активные элементы при прохождении по ней безэкипажного или другого катера и приводит его двигатель в негодность, уточнили представители компании.

Ранее в России создали новейший безэкипажный катер «Бандит».

