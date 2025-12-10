На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Известного рэпера обвинили в изнасиловании двух женщин

Рэперу CLINTN LORD предъявили обвинения в изнасиловании двух женщин
Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рэпера и блогера CLINTN LORD (Клинтон Адамс – настоящее имя) задержали в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает NBC News.

По данным прокуратуры Лос-Анджелеса, Адамс отвез двух женщин в безлюдный район, образовавшийся после разрушительного пожара в Калифорнии, и изнасиловал их.

CLINTN LORD обвинили в изнасиловании с применением силы и в нападении с целью совершения изнасилования. Прокуроры и детективы полиции Лос-Анджелеса считают, что жертв может быть больше. Они призвали всех пострадавших связаться с ними. Сам Адамс не признает свою вину.

В ноябре рэпера Naps (Набиль Арлабелек – настоящее имя) обвинили по делу об изнасиловании.

Судебное заседание пройдет с 16 по 19 февраля. Арлабелек предстанет перед судом по подозрению в изнасиловании спящей девушки осенью 2021 года в Париже. Сам рэпер отрицает обвинения.

Впервые потерпевшая предъявила обвинения Naps в октябре 2021 года. Она рассказала, что вместе с подругой заснула в номере артиста. По словам девушки, ее разбудило то, что над ней совершался половой акт. Она заявила, что не давала на него согласие.

Ранее Джуди Денч встала на защиту обвиненных в сексуальном насилии звезд.

