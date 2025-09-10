На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский безэкипажный катер уничтожили в акватории Черного моря

Минобороны: в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ
Evgeniy Maloletka/AP

Украинский безэкипажный катер уничтожен в акватории Черного моря. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

«Около 07.10 мск силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

Рано утром в среду глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об отражении атаки безэкипажных катеров на город.

Российское Минобороны также сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны с полуночи до 05:00 мск перехватили и уничтожили 122 беспилотника ВСУ на территории России.

По данным ведомства, больше всего дронов было сбито в Брянской области (21), в Крыму (17) и над акваторией Черного моря (15). На окраине Калуги при падении обломков был БПЛА поврежден фасад здания.

Ранее в РФ разработали спецзаграждения «Аурелия» против безэкипажных катеров.

