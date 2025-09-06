В России создали новейший безэкипажный катер «Бандит»

Новейший безэкипажный катер «Бандит» впервые показали в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница», который прошел в Великом Новгороде. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика «Русич».

«Безэкипажный катер «Бандит» впервые демонстрируется на выставке», — сказал собеседник агентства.

По его словам, катер может работать на разных системах управления — как по радиосвязи, так и по видеосвязи. Дальность его применения достигает 400 км, полезная нагрузка составляет около 500 кг. Аппарат может использоваться в режиме камикадзе. Испытания продолжаются, а боевая апробация намечена на весну 2026 года.

Кроме того, «Бандит» может выполнять задачи по транспортировке боеприпасов, медикаментов и продовольствия. Грузы можно разместить как внутри катера или загрузить ими несамоходные суда, а катер использовать в качестве буксира.

Максимальная скорость морского дрона превышает 40 узлов (более 74 км/ч).

5 сентября «Известия» писали, что в России разработали первый в мире учебный безэкипажный катер «Макаровец». Его характеристики снижены в сравнении с боевыми катерами, но при этом «Макаровец» способен выполнять учебно-боевые задачи. В Тихоокеанском высшем военно-морском училище сообщили, что «Макаровец» может имитировать БЭК противника, выполнять задачи минной разведки, а также служить платформой для испытаний различных модулей полезных нагрузок.

Ранее российский безэкипажный катер потопил корабль ВСУ.