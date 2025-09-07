Систему заграждений для борьбы с безэкипажными катерами разработали в России

В РФ разработали спецзаграждения «Аурелия» против безэкипажных катеров

Систему модульных заграждений «Аурелия» разработали в России для борьбы с безэкипажными катерами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя организации — разработчика «Русич».

«Аурелия» была презентована в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем «Дронница» в Великом Новгороде.

Испытания заграждений проводились в Финском заливе при участии представителей Военно-морского флота РФ. Система «Аурелия», уточнили в «Русиче», засасывает в себя активные элементы при прохождении по ней безэкипажного или другого катера и приводит его двигатель в негодность.

Данная система модульных заграждений предназначена для установки на воде в районе стратегических объектов, чтобы обеспечить защиту от атаки надводных безэкипажных и пилотируемых катеров.

5 сентября сообщалось, что в России разработали первый в мире учебный безэкипажный катер (БЭК) «Макаровец».

Ранее сообщалось, что в России создадут дроны «Бумеранг» с управлением по оптоволокну.