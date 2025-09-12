Российские войска получили партию БМП-3 и БМД-2

Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в государственную корпорацию «Ростех», поставил Минобороны РФ новую партию БМП-3 и БМД-2. Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации.

«Боевые машины пехоты новой партии штатно оснащены противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. Каждая БМП получила «Накидку» для снижения заметности, а также средства радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» добавили, что БМП-3 в рамках поставки также оснастили полными комплектами многосоставной дополнительной защиты. При этом БМД-2, направленные российским войскам, прошли капитальный ремонт и модернизацию, отметили в госкорпорации.

В августе «Ростех» за первые шесть месяцев года выполнила 65% годового плана поставок особо востребованных образцов вооружений и военной техники. По словам главы корпорации Сергея Чемезова, с начала специальной военной операции производство отдельных видов продукции выросло в десятки раз и продолжает увеличиваться.

Ранее в «Ростехе» объяснили превосходство российских танков над западными.