В «Ростехе» объяснили превосходство российских танков над западными

У российских танков комплексный показатель боевой эффективности в разы выше, чем у зарубежных машин. Об этом ТАСС заявили в госкорпорации »Ростех».

Кроме того, российские танки обходят даже самые современные иностранные аналоги по показателю подвижности, отметили в организации.

В «Ростехе» также пояснили, из чего складывается комплексный показатель боевой эффективности.

«Первая — прямые характеристики машины: подвижность, защищенность, огневая мощь, ситуационная осведомленность, современность электроники. Вторая — косвенные: адаптивность к различным условиям боя, вариативность поражаемых целей, ремонтопригодность, стоимость эксплуатации, технологичность производства, тактика применения и прочее», — рассказали в корпорации.

2 июня «Ростех» заявил, что российские военные получили партию Т-80БВМ от «Уралвагонзавода». Отмечается, что специалисты завода доработали танки, значительно увеличив выживаемость машин и их экипажей. Теперь командир танка, механик-водитель и наводчик могут чувствовать себя более уверенно на поле боя. При модернизации учитывались требования участников СВО.

По данным «Ростеха», российские танки остаются боеспособными даже после множественных попаданий из противотанкового оружия. В корпорации подчеркнули, что благодаря дополнительной многослойной защите отечественные машины показывают лучшую боевую устойчивость по сравнению с западными танками, которые используют ВСУ.

Ранее «Ростех» передал армии РФ партию усовершенствованных БМП-3.