«Ростех» поставил в войска 65% годового плана вооружения за полгода

Чемезов: «Ростех» поставил в войска 65% оружия от годового плана, Запад удивлен
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» за первые шесть месяцев года выполнила 65% годового плана поставок особо востребованных образцов вооружений и военной техники. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава корпорации Сергей Чемезов.

«По особо востребованным образцам идем с опережением графика – за первое полугодие выполнили 65% от годового плана поставок. Запад крайне внимательно следит за нашими темпами. Потенциал оборонно-промышленного комплекса далеко не исчерпан. Мы производим ровно столько вооружения, сколько требуется», — подчеркнул глава «Ростеха».

Он также добавил, что с начала специальной военной операции производство отдельных видов продукции выросло в десятки раз и продолжает увеличиваться.

В сентябре прошлого года Чемезов заявил, что оборонные производства России набрали высокий темп с начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и пока не достигли своего предела.

Ранее в «Ростехе» объяснили превосходство российских танков над западными.

